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В Бердянске утром взорвался автомобиль: первые подробности

Фото: в Бердянске 22 февраля взорвался автомобиль (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 22 февраля во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздался взрыв. В городе взлетел на воздух автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Бердянск Сейчас".

"Громко утром в городе было в результате взрыва автомобиля. Машина находилась в районе парковки возле торгового центра "Амстор" на проспекте Восточный", - говорится в сообщении.

Поэтому, по данным Telegram-канала, особенно звук взрыва слышали в микрорайонах Колония, 8 Марта и Центр.

"После происшествия оккупационная полиция частично перекрыла движение по Восточному проспекту. Причина взрыва и чей это был автомобиль по состоянию на данный момент неизвестно", - констатировали в "Бердянск Сейчас".

Как позже добавили в Telegram-канале, как признаются сами оккупанты, вероятно, взрывчатку с коптера скинули на заправку БРСМ, что возле "Амстора".

"Окупанты очень злятся. Ноют, что это им поздравление с 23 февраля передали. И возмущаются, как такое возможно! Они же в тылу", - цитирует очевидцев "Бердянск Сейчас".

Взрывы авто в Бердянске

В Бердянске не впервые взрываются машины. Например в январе 2023 года оккупанты сообщали о подрыве автомобиля одного из главных коллаборантов города. Так, был подорван заминированный автомобиль главы военно-гражданской администрации Бердянского района Алексея Кичигина.

В этом же месяце произошел подрыв авто известной коллаборантки Валентины Мамай. Тогда она попала в больницу.

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БердянскВзрывы