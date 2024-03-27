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Перебрасывали оккупантов через Бердянский порт. СБУ завела дела на чиновников РФ

Среда 27 марта 2024 16:56
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Перебрасывали оккупантов через Бердянский порт. СБУ завела дела на чиновников РФ Архивное фото: СБУ завела дела на чиновников РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская спецслужба объявила подозрения трем чиновникам РФ. Они организовали переброску оккупантов через захваченный Бердянский порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

О ком идет речь

Спецслужба указала, что подозрения были объявлены:

  • Александру Пошиваю - заместителю министра транспорта РФ;
  • Захарию Джиоеву - руководителю федерального агентства морского и речного транспорта России;
  • Сергею Сафоничеву - председателю федерального учреждения "Администрация морских портов Азовского моря" РФ.

После захвата Бердянска они организовали использование местного морского торгового порта для нужд Минобороны России.

Чем занимаются чиновники РФ

По данным следствия, фигуранты задействовали гражданские суда морпорта для переброски российских войск во временно оккупированные регионы юга Украины.

Это стало особенно актуальным для кремля после взрыва на "Керченском мосту", когда были нарушены логистические пути захватчиков и их обеспечение через временно оккупированный полуостров.

Перебрасывали оккупантов через Бердянский порт. СБУ завела дела на чиновников РФ

Фото: Чиновники РФ (facebook.com/SecurSerUkraine)

Кроме того, фигуранты организовали возведение на территории Бердянского морпорта и его акватории российских фортификационных сооружений и заграждений.

Им объявили подозрения

На основании собранных доказательств следователи заочно сообщили Пошиваю, Джиоеву и Сафоничеву о подозрении по факту пособничества в ведении агрессивной войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

"Поскольку фигуранты находятся на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения их к ответственности за преступления против нашего государства", - добавили в СБУ.

СБУ ищет предателей в Украине

Сегодня стало известно, что правоохранители задержали двух агентов ФСБ. Они готовили ракетные обстрелы Киевской телебашни, подразделений Генерального штаба ВСУ и объектов энергетики в трех областях.

Также правоохранители задержали в Херсоне местного жителя, который в период оккупации города охранял российскую застенку. После деоккупации города он планировал бежать за границу.

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