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Слышали все районы города. В оккупированном Бердянске раздаются взрывы

Запорожье, Вторник 26 сентября 2023 16:49
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Слышали все районы города. В оккупированном Бердянске раздаются взрывы Фото: в оккупированном Бердянске Запорожской области раздаются взрывы 26 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во временно оккупированном Бердянске Запророжской области гремят взрывы во вторник, 26 сентября. Они были такой силы, что их слышали все районы города, а в домах исчезал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Бердянск Сейчас.

"И снова бердянцы сообщают о взрывах! Еще один громкий взрыв. Слышали почти все микрорайоны и в нижней части города, и на горе", - говорится в сообщении.

Как уточняют в Telegram-канале, местные слышали минимум три взрыва один за другим.

"Еще один очень громкий взрыв! Бердянцы также сообщают, что при взрыве на миг исчез свет в домах", - добавляют авторы.

При этом оккупанты уже отчитались, что якобы сбили ракету вблизи Бердянска.

Взрывы в Бердянске Запорожской области

Бердянск Запорожской области был захвачен российскими войсками во время масштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Все это время город оккупанты превращали в свою воинскую базу, но это не мешало время от времени взрываться местам расположения техники захватчиков или местам базирования личного состава.

Например, 8 сентября в Бердянске раздавались взрывы. Следствием их стал густой дым. А в ночь на 8 сентября во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели мощные взрывы на территории лицея, где российские террористы разместили "избирательный участок".

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Бердянск вибухи Запорожская область
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