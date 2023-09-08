В Бердянске прогремели мощные взрывы возле "избирательного участка" россиян, - Федоров

"Оккупанты Бердянска начинают псевдовыборы громко", - написал Федоров.

По его словам, два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где оккупанты расположили один из "избирательных участков".

"Военная охрана не успела помочь - осталась под завалами", - добавил мэр Мелитополя.

Фото: в Бердянске прогремели мощные взрывы возле "избирательного участка" россиян (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября РФ проведет выборы разного уровня, в том числе и довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. В то же время они планируют провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Таким образом, РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", отметили в британской разведке.

В ЦНС ранее отмечали, что кафиры для этого привозят из РФ "активистов", политтехнологов и наблюдателей. Недавно же стало известно, что под эти даты вызвали из отпусков всех "полицейских" регионов.