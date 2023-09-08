В Бердянске прогремели мощные взрывы возле "избирательного участка" россиян, - Федоров

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области ночью 8 сентября прогремели мощные взрывы на территории лицея, где россияне разместили "избирательный участок".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
"Оккупанты Бердянска начинают псевдовыборы громко", - написал Федоров.
По его словам, два мощных взрыва прогремели в полночь на территории Бердянского муниципального лицея, где оккупанты расположили один из "избирательных участков".
"Военная охрана не успела помочь - осталась под завалами", - добавил мэр Мелитополя.
10 сентября РФ проведет выборы разного уровня, в том числе и довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. В то же время они планируют провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.
Таким образом, РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", отметили в британской разведке.
В ЦНС ранее отмечали, что кафиры для этого привозят из РФ "активистов", политтехнологов и наблюдателей. Недавно же стало известно, что под эти даты вызвали из отпусков всех "полицейских" регионов.
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