В Бердянске подорвали автомобиль, ликвидирован коллаборант

"Сегодня, 5 мая, в Бердянске подорвали коллаборанта", - рассказала Галицына.

По ее данным, был ликвидирован сотрудник оккупационной исправительной колонии.

"Взрывное устройство было заложено под автомобиль. От полученных травм предатель скончался на месте", - добавила глава ГВА.

Как пишут местные Telegram-каналы, о подрыве авто сообщили сами оккупанты.

По версии рашистов, неизвестный заложил самодельное взрывное устройство под транспортное средство сотрудника исправительной колонии, где оно сработало.

От полученных травм предатель скончался на месте происшествия.

Ситуация в Бердянске

Российские войска оккупировали Бердянск Запорожской области во время масштабного вторжения РФ в Украину зимой 2022 года. Город продолжает находится под контролем захватчиков, а Бердянский порт россияне превратили в место сосредоточения техники и живой силы.

При этом, несмотря на оккупацию, в городе хорошо развито партизанское движение, которое помагает украинским силам обороны ликвидировать места сосредоточения оккупантов и местных предателей, перешедших на сторону врага. Например, буквально 2 мая в Бердянске прогремел взрыв. После него начался пожар.