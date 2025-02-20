В Бердянске ликвидирован "замглавы" оккупационной администрации, - ГУР

В Бердянске сегодня, 20 февраля, утром взорвался автомобиль. В нем находился "заместитель главы" оккупационной администрации города, он был ликвидирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки в Telegram.
По данным разведки, автомобиль Renault Duster взорвался в 06:05 возле 96-го дома на Восточном проспекте временно оккупированного Бердянска. Машина выгорела дотла, на место прибыли российские службы.
"Внутри машины находился военный преступник Богданов Евгений Юрьевич - гражданин государства-агрессора России, который формально занимал должность так называемого заместителя главы оккупационной администрации Бердянска", - сказано в сообщении ГУР.
В его обязанности входил, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений во временно оккупированных районах Запорожской области.
В ГУР уточнили, что Богданов неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины.
Он родился в 1970 году в городе Пикалево Ленинградской области. В Бердянск прибыл сразу после того, как россияне его оккупировали в 2022 году.
В оккупационную администрацию Богданова назначили по указанию российских спецслужб.
К слову, в конце декабря стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе была подорвана машина российских оккупантов. Авто принадлежало российскому командиру.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.