В Бердянске ликвидирован "замглавы" оккупационной администрации, - ГУР

По данным разведки, автомобиль Renault Duster взорвался в 06:05 возле 96-го дома на Восточном проспекте временно оккупированного Бердянска. Машина выгорела дотла, на место прибыли российские службы.

Фото: Евгений Богданов, которого ликвидировали в Бердянске (t.me/DIUkraine)

"Внутри машины находился военный преступник Богданов Евгений Юрьевич - гражданин государства-агрессора России, который формально занимал должность так называемого заместителя главы оккупационной администрации Бердянска", - сказано в сообщении ГУР.

В его обязанности входил, в частности, контроль за финансами в оккупационной администрации и организация строительства фортификационных сооружений во временно оккупированных районах Запорожской области.

Что известно о Богданове

В ГУР уточнили, что Богданов неоднократно совершал военные преступления против граждан Украины.

Он родился в 1970 году в городе Пикалево Ленинградской области. В Бердянск прибыл сразу после того, как россияне его оккупировали в 2022 году.

В оккупационную администрацию Богданова назначили по указанию российских спецслужб.