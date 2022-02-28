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У Бердянську російські солдати цинічно розстріляли мирного жителя

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Бердянськ , Понеділок 28 лютого 2022 10:22
У Бердянську російські солдати цинічно розстріляли мирного жителя Фото: у Бердянську окупанти розстріляли мирного жителя (facebook com brd rayonna adm)
Автор: Анна Шиканова

У Бердянську російські окупанти цинічно розстріляли мирного жителя за те, що він не дав їм мобільний телефон, щоб зателефонувати додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОДА.

Повідомляється, що військовослужбовець армії РФ застрелив чоловіка за те, що він не дав йому мобільний телефон, щоб зателефонувати додому в Росію.

"Ось таким способом виконується так звана "військова операція", метою якої є"захист українців, жертв знущань і геноциду". Доказами мародерств і їх грабіжницьких дій є відео з камер магазинів, заправок, з камер місцевих жителів. Вони всі є у відкритому доступі в соціальних мережах", - повідомили в Запорізькій ОДА.

Також вони нагадали, з початку військової агресії окупанта в Україні загинули 16 дітей.

"Українці та військові ЗСУ цього ніколи не пробачать владі РФ. Ми будемо боротися до кінця!",- підкреслили в ОДА.

Раніше в Запорізькій ОДА повідомили, що Бердянськ окупований. Місцеві жителі розповіли, що окупанти бродять по домівках у пошуках телефонів.

Раніше ми повідомляли про те, що в. о. мера Бердянська покинув адміністративні будівлі через захоплення.

Нагадаємо, стежити за оперативною інформацією про ситуацію в Україні можна в онлайн-трансляції.

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