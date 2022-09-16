У Бердянську загинув "заступник мера" і його дружина. Вона займалася "референдумом", - росЗМІ

Фото: у Бердянську загинув "заступник мера" та його дружина (Getty Images)

У тимчасово окупованому Бердянську (Запорізька область) загинув колаборант, якого росіяни призначили на посаду "заступника мера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".