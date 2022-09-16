У центрі Луганська стався вибух у "генпрокуратурі ЛНР": що відомо

У центрі окупованого Луганську пролунав вибух у так званій "генпрокуратурі ЛНР". Інцидент стався в кабінеті самопроголошеного "прокурора".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Оновлено. "Генпрокурор ЛНР" загинув під час вибуху в будівлі генпрокуратури в Луганську", - пишуть російські видання.

"Судячи з візуальних ушкоджень, вибух стався в районі кабінету "генпрокурора" Сергія Горенка", - пише видання "Новини Донбасу".

Місцеві ЗМІ припускають, ймовірно "генпрокурору" відірвало руку. Проте точних даних щодо цього немає.

Наразі район навколо будівлі оточений. Тим часом у соцмережах поширюються ролики з місця подій.

Нагадаємо, нещодавно також повідомлялося і про вибух у Херсоні. Російські пропагандисти кажуть, що було нібито було завдано ракетного удару по будівлі Апеляційного суду, яка є поряд з ОДА, там дислокувалася "влада" загарбників.

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