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В Бердянске погиб "заммэра" и его жена. Она занималась "референдумом", - росСМИ

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Бердянск, Пятница 16 сентября 2022 14:22
В Бердянске погиб "заммэра" и его жена. Она занималась "референдумом", - росСМИ Фото: в Бердянске погиб "заместитель мэра" и его жена (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) погиб коллаборант, которого россияне назначили на должность "заместителя мэра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

"В Бердянске убили заместителя мэра города по ЖКХ", - говорится в сообщеннии.

По словам оккупантов, речь идет об Олеге Бойко, который занял эту должность в оккупационной администрации.

При этом росСМИ также заявляют о гибели жены коллаборанта. Она возглавляла "территориальную избирательную комиссию" и занималась организацией так называемого "референдума".

Напомним, что сегодня в оккупированном Луганске прогремели взрывы в здании "генпрокуратуры ЛНР".

Позже стало известно о гибели "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко.

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