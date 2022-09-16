В Бердянске погиб "заммэра" и его жена. Она занималась "референдумом", - росСМИ

Фото: в Бердянске погиб "заместитель мэра" и его жена (Getty Images)

Во временно оккупированном Бердянске (Запорожская область) погиб коллаборант, которого россияне назначили на должность "заместителя мэра".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".