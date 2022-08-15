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У порту окупованого Бердянська прогримів вибух

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Бердянськ, Понеділок 15 серпня 2022 19:55
У порту окупованого Бердянська прогримів вибух Ілюстративне фото: у порту окупованого Бердянська пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 15 серпня, жителі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області почули вибух. Він прогримів у порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Запоріжжя.Інфо".

У бердянському порту видно дим після того, як жителі міста почули кілька гучних вибухів.

Більш детальної інформації офіційні джерела поки не оприлюднили.

Нагадаємо, у неділю, 14 серпня, в порту Бердянська спалахнула сильна пожежа. Окупаційна влада розповіла, що на одному з причалів горіли бочки з моторним маслом.

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Бердянськ Вибух
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