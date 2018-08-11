В Бердянске местный житель избил военного

Злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения

В Запорожской области в Бердянске в ночь с 7 на 8 августа мужчина избил военного. Полиция установила злоумышленника, которым оказался местный житель, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Как отмечается, в полицию поступило сообщение о том, что жителя Бердянска 1999 года рождения, с тяжкими телесными повреждениями, госпитализировали в Запорожскую областную клиническую больницу.

"Полицейские установили, что потерпевший - местный житель - военнослужащий Операции объединенных сил и в Бердянск приехал в краткосрочный отпуск. Тяжкие телесные повреждения мужчина получил в результате конфликта с мужчиной", - говорится в сообщении.

Сообщается, что злоумышленником оказался местный житель 1985 года рождения. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства конфликта.

Отметим, что на Донбассе в течение прошлых суток, 10 августа, ранены трое украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.

Напомним, что ранне возле КПВВ "Марьинка" подорвался на взрывчатке пограничник. Он выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта. Военнослужащий получил множественные осколочные ранения спины и головы.