З Бердянська до Запоріжжя сьогодні евакуюють понад 500 осіб

Сьогодні, 3 квітня, з Бердянська до Запоріжжя відправиться колона з 10 великих евакуаційних автобусів. Планується вивезти понад 500 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву виконкому Бердянської міської ради.

"Інформація про евакуацію підтверджується! 3 квітня з 6:00 на кільці в с.Азовське буде формуватися колона для посадки на евакуаційні автобуси, які будуть їхати в м. Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Запоріжжі ввели посилену комендантську годину, яка почала діяти о 20:00 2 квітня, а завершиться о 5:00 4 квітня.

Ми також писали про те, що, за словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, Запоріжжя прийняло вже понад 55 тисяч переселенців, з яких 15 тисяч - це діти.

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