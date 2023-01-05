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Бербок о "рождественском перемирии": если бы Путин хотел мира, то вернул бы солдат домой

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Берлин, Четверг 05 января 2023 19:29
Бербок о "рождественском перемирии": если бы Путин хотел мира, то вернул бы солдат домой Фото: глава МИД Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Если бы российский диктатор Владимир Путин хотел мира, то он бы вернул своих солдат домой, и война в Украине закончилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Twitter.

"Если бы Путин хотел мира, он бы вернул своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, очевидно, он хочет продолжить войну, после небольшого перерыва", - заявила она.

Бербок подчеркнула, что так называемое прекращение огня не приносит ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией.

"Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев - чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении", - добавила она.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести так называемый "режим прекращения огня" на Рождество.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не будет вести никаких переговоров с РФ о "рождественском перемирии".

Кроме того, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что перемирие для РФ может начаться только тогда, когда она выведет свои войска со всей территории Украины.

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