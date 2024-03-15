Бербок пытается убедить Шольца по передаче Taurus Украине, - Spiegel

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

По данным издания, недавно Бербок обсуждала с британским коллегой Дэвидом Кэмероном во время его визита в Берлин вопросы ракет Taurus и их "военно-политической взрывной мощности".

В публикации обращается внимание, что в отличие от дебатов полтора года назад о поставках боевых танков Украине, Бербок в течение месяцев воздерживался от публичных заявлений по проблеме Taurus, которые канцлер ФРГ мог бы воспринять "как неправомерное давление". В то же время она, по мнению журналистов, полагается на своих союзников.

Речь идет об озвученной ранее Кэмероном идее по обмену ракетами между Британией и ФРГ. Суть состоит в том, что Лондон может получить немецкие Taurus, а Киев - британские крылатые ракеты Storm Shadow.

По данным "FAZ", Бербок "тайно работает" над тем, как Германия могла бы отправить крылатые ракеты Taurus в Украину, не пересекая "красные линии" Шольца. Одним из вариантов может быть случай, когда немцы дадут "Таурусы" англичанам, а те передают эти ракеты украинцам, но сохраняют контроль над миссией и целями такого вооружения.

Отмечается, что глава МИД пока не добилась успеха по этому вопросу с Шольцем. Как указывал канцлер, объясняя нежелание передавать Украине Taurus, вопрос контроля над этим дальнобойным оружием существенный, и его невозможно достичь без немецких военных.

Вместе с тем специалисты Бундесвера недавно объяснили политикам в Бундестаге, что крылатая ракета с ее полными возможностями может быть использована только с помощью Бундесвера, поскольку это требует тщательного планирования. Только тогда "Таурус" сможет продемонстрировать свои качества: пролететь под радаром противника, автоматически облететь позиции ПВО и поразить цель с точностью с возможной погрешностью менее 3 метров. Пока только ВВС в немецком Бюхеле "могут планировать таким образом, а не производитель".

Если страна хочет использовать Taurus, немецкие военные должны, по крайней мере, помогать в планировании миссии, говорится в публикации. Но Шольц исключает такую возможность.

Кроме того, можно использовать Taurus с уменьшенными возможностями. Вместо больших пакетов данных миссии, система будет получать только целевые данные GPS.

Призывы по передаче ракет в Бундестаге

Между тем, разные немецкие политики, в частности "зеленые", продолжают лоббировать тему предоставления Украине ракет "Таурус" на фоне военной агрессии РФ, и предупреждают о возможных последствиях для безопасности Европы в случае проигрыша Украины. Позицию Шольца также критично воспринимают другие оппозиционные политсилы.

Лидер либеральной Свободной демократической партии Кристиан Линднер недавно сказал партийным комитетам, что украинский персонал должен пройти обучение на Taurus, и что геоданные должны быть доступны только для согласованных целевых территорий. Тогда условия канцлера будут выполнены, как говорится, сказал Линднер.

Добавим, что заместитель председателя фракции Христианско-демократического союза (ХДС) в Бундестаге Иоганн Вадефуль хотел узнать у Шольца, почему канцлер не доверяет украинской армии в вопросе использования Taurus, как других систем вооружения.

"Чего у вас такое недоверие к этому храброму народу и этой армии, которая до сих пор придерживается всех договоренностей?" - отмечал Вадефуль

Позиция Шольца по передаче ракет Украине

Напомним, Украина еще в прошлом году запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus, способные уничтожать цели на расстоянии до 500 километров.

Однако Берлин отказывается от передачи. Сам канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает против - он объяснял это тем, что для таких поставок якобы нужно будет присутствие немецких солдат на местах.

Также Шольц заявлял о том, что в случае предоставления Силам обороны Украины Taurus ракеты "при неправильном использовании" могут ударить по одной из целей в Москве.