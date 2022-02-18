Бербок і Ле Дріан про евакуацію з ОРДЛО: немає доказів планів наступу України

У заяві йдеться, що загострення на Донбасі викликає серйозну заклопотаність, і глави МЗС Німеччини і Франції засуджують застосування важких озброєнь і обстріли житлових районів в порушення мінських домовленостей.

"Звернули увагу на заяву лідерів самопроголошених "народних республік" Донецької та Луганської областей про евакуацію жителів регіону в Росію в якості так званого запобіжного заходу через можливий український напад. Ми не бачимо жодних доказів на підтримку цих тверджень", - йдеться в заяві.

Міністри також закликали Росію використовувати свій вплив на "республіки", закликаючи до стриманості і сприяючи деескалації.

"Ми побоюємося, що інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої військової ескалації", - йдеться в заяві.