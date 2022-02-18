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Бербок і Ле Дріан про евакуацію з ОРДЛО: немає доказів планів наступу України

Автор: Ілона Свиридова

Міністри закордонних справ Німеччини та Франції - Анналена Бербок і Жан Ів Ле Дріан - відреагували на рішення окупаційної влади на Донбасі про масову евакуацію населення. У заяві йдеться, що немає жодних доказів підготовки України до наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт зовнішньополітичного відомства Німеччини.

У заяві йдеться, що загострення на Донбасі викликає серйозну заклопотаність, і глави МЗС Німеччини і Франції засуджують застосування важких озброєнь і обстріли житлових районів в порушення мінських домовленостей.

"Звернули увагу на заяву лідерів самопроголошених "народних республік" Донецької та Луганської областей про евакуацію жителів регіону в Росію в якості так званого запобіжного заходу через можливий український напад. Ми не бачимо жодних доказів на підтримку цих тверджень", - йдеться в заяві.

Міністри також закликали Росію використовувати свій вплив на "республіки", закликаючи до стриманості і сприяючи деескалації.

"Ми побоюємося, що інсценовані інциденти можуть бути використані як привід для можливої військової ескалації", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, ватажки проросійських бойовиків Денис Пушилін і Леонід Пасічник записали відеозвернення про евакуацію ще до початку військового загострення на Донбасі.

Відео були опубліковані тільки сьогодні, після чого почалася масова евакуація жителів ОРДЛО в Ростовську область Росії.

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