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Бербок и Блинкен обсудят усиление ПВО Украины

Среда 13 сентября 2023 00:17
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Бербок и Блинкен обсудят усиление ПВО Украины Фото: министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Усиление противовоздушной обороны Украины станет одной из тем встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы немецкого МИД Анналены Бербок.

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Усиление противовоздушной обороны Украины - это вопрос, над которым работали госсекретарь, а также министр Остин, советник по вопросам нацбезопасности и лично президент еще даже до того, как началась эта война", – сказал Миллер.

Он подчеркнул, что США продолжат предоставлять Украине системы ПВО и компоненты к ним.

"Я уверен, что этот вопрос будет обсуждать (госсекретарь США – ред) с немецкой коллегой позже на этой неделе", - сказал Миллер.

Визит Бербок в США

После своего визита в Украину Бербок направилась в США, где 13 августа посетит базу ВВС "Шеппард" в Вичита-Фоллз (Техас), где с 1966 года немецких пилотов учат управлять реактивными самолетами.

После глава немецкой дипломатии направится в Вашингтон, где на 14 сентября запланированы встречи в Конгрессе США и выступление перед студентами Гарвардского университета, а позже и встреча с Блинкеном.

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Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен ПВО
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