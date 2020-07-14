Бензин в Україні за рік подешевшав більш як на чверть, - Держстат

В Україні за рік бензин подешевшав більш як на 25%. Також подешевшав скраплений газ.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, червні 2020 ціна бензину А-92 в середньому по Україні становила 20,79 грн за 1 літр (на 28,0% менше, ніж у червні 2019); бензину А-95 - 21,91 грн за 1 літр (на 26,9% менше), дизельного палива - 21,24 грн за 1 літр (на 27,6% менше).

Скраплений газ з червня 2019 по червень 2020 подешевшав на 18,4%, до 11,07 грн за 1 літр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада планує передбачити штрафи для автозаправних станцій за нелегальну торгівлю паливом.

Також РБК-Україна писало, що АМКУ рекомендував найбільшим роздрібним мережам знизити ціни на бензин.