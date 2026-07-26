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Бензин держится, а дизель дорожает: какие ценники на топливо установили АЗС 26 июля

11:24 26.07.2026 Вс
2 мин
Где сегодня самые выгодные цены на топливо?
aimg Ирина Гамерская
Фото: АЗС обновили цены на топливо 26 июля (коллаж РБК-Украина)

Топливный рынок завершает неделю новой волной подорожания дизеля. На утро 26 июля операторы АЗС синхронно подняли стоимость ДТ.

Сколько сегодня стоит бензин, дизель и газ в сетях "Укрнафта", WOG, OKKO и SOCAR - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Динамика рынка: Операторы продолжают поднимать стоимость дизельного топлива - цены выросли в сетях "Укрнафта", OKKO и WOG сразу на 1-2,10 грн/л.
  • Самые выгодные предложения: Самую низкую стоимость стандартного бензина А-95 и дизеля удерживает сеть "Укрнафта" (79,90 грн и 85,90 грн за литр соответственно).
  • Самые высокие цены: Премиальные сети (SOCAR, OKKO, WOG) держат самые высокие ценники, где бензин и дизель достигают отметок выше 85-95 грн/л.

Фото: цены на АЗС 26 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 92,90 грн (+1 грн)
  • ДТ Евро: 89,90 грн (+1 грн)
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 83,50 грн
  • ДТ Mustang: 92,50 грн (+2,1 грн)
  • ДТ Евро-5: 89,50 грн (+1 грн)
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 93,90 грн
  • ДТ NANO: 90,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 86,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 82,90 грн
  • Бензин А-95: 79,90 грн
  • Бензин А-92: 77,90 грн
  • ДТ (Energy): 87,90 грн (+2 грн)
  • ДТ: 85,90 грн (+2 грн)
  • Газ: 39,90 грн

Что изменилось: новые ценники на АЗС

  • "Укрнафта": Повысила стоимость дизельного топлива - и стандартное ДП, и ДП (Energy) прибавили в цене по 2 грн/л (теперь 85,90 грн и 87,90 грн соответственно).
  • OKKO: Просмотрела ценники на дизельное топливо - и ДТ Pulls, и ДТ Евро подорожали на 1 грн/л (теперь 92,90 грн и 89,90 грн соответственно).
  • WOG: Существенно подняла цену на дизель - ДТ Mustang выросло на 2,10 грн/л (до 92,50 грн), а ДТ Евро-5 - на 1 грн/л (до 89,50 грн).
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