Бензин станет главным риском: банкир дал прогноз курса доллара на начало августа

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Прогноз курса: На межбанке доллар ожидается в пределах 44,6-45,2 грн, евро – 50,8-51,5 грн. На наличном рынке доллар будет стоить 44,8-45 грн, евро – 51-51,5 грн.

На межбанке доллар ожидается в пределах 44,6-45,2 грн, евро – 50,8-51,5 грн. На наличном рынке доллар будет стоить 44,8-45 грн, евро – 51-51,5 грн. Главный риск: Удорожание нефти и увеличение импорта горючего могут повысить спрос бизнеса на доллары и евро.

Удорожание нефти и увеличение импорта горючего могут повысить спрос бизнеса на доллары и евро. Население не спешит покупать валюту: Высокая доходность гривневых депозитов и ОВГЗ сдерживает переток сбережений в доллары и евро.

Высокая доходность гривневых депозитов и ОВГЗ сдерживает переток сбережений в доллары и евро. Дополнительные риски: Повлиять на рынок могут атаки на энергетическую и логистическую инфраструктуру, которые увеличивают потребность в импорте и усложняют экспорт.

Почему подорожавшее топливо может повлиять на валютный рынок

По словам Лесового, одним из наиболее чувствительных факторов в начале августа станет импорт энергоносителей. Из-за зависимости Украины от внешних поставок горючего любые колебания мировых цен на нефть достаточно быстро отражаются на спросе импортеров на иностранную валюту.

"Когда ситуация на нефтяном рынке остается неуверенной, энерготрейдеры пытаются работать на опережение. Для них выгоднее приобрести валюту раньше времени, чем ждать момента, когда одновременно могут вырасти как стоимость нефти, так и курс доллара", – объяснил банкир.

Он отметил, что в начале августа к традиционным закупкам горючего прибавится подготовка бизнеса к осенне-зимнему сезону. Компании будут формировать запасы горючего, закупать генераторы, аккумуляторы, энергетическое оборудование и комплектующие, значительная часть которых импортируется.

Поэтому спрос на доллар и евро со стороны бизнеса может несколько возрасти. В то же время, по оценке эксперта, эти операции прогнозируемы, поэтому Национальный банк способен компенсировать дополнительный спрос с помощью валютных интервенций.

Что будет сдерживать спрос населения на доллар

Лесной обратил внимание, что для украинцев цены на бензин и дизель остаются одним из самых заметных индикаторов стоимости жизни. Поэтому их рост может усиливать инфляционные ожидания и стимулировать интерес к иностранной валюте.

Впрочем, массового перехода населения в доллары или евро банкир пока не ожидает.

"В настоящее время существует важный сдерживающий фактор – это доходность гривневых депозитов. При умеренной инфляции и контролируемых курсовых колебаний они позволяют не только сохранить покупательную способность средств, но и получить реальный доход", – отметил он.

Кроме депозитов, альтернативой остаются ОВГЗ, доход по которым не облагается налогом.

Какие еще факторы будут влиять на курс

По словам эксперта, дополнительными рисками для валютного рынка остаются атаки на энергетическую и логистическую инфраструктуру. Они могут одновременно увеличить потребность в импорте оборудования и усложнить экспорт, что создает дополнительное давление на валютный рынок.

В то же время, частично инфляционное давление будет сдерживать сезонное увеличение предложения овощей, фруктов и другой аграрной продукции. Хотя логистические проблемы могут нивелировать этот эффект.

По оценке Лесового, Нацбанк и дальше будет оставаться ключевым стабилизатором валютного рынка, а режим управляемой гибкости не позволит курсу резко меняться.

Прогноз курса валют на 3-9 августа

Согласно прогнозам банкира, в течение следующей недели следует ожидать:

межбанк: 44,6-45,2 грн за доллар и 50,8-51,5 грн за евро;

44,6-45,2 грн за доллар и 50,8-51,5 грн за евро; наличный рынок: 44,8-45 грн за доллар и 51-51,5 грн за евро;

44,8-45 грн за доллар и 51-51,5 грн за евро; ежедневные колебания курса на межбанке составят 0,05-0,15 грн, в банках – до 0,2 грн, в обменниках – до 0,3 грн;

составят 0,05-0,15 грн, в банках – до 0,2 грн, в обменниках – до 0,3 грн; Средние недельные отклонения ожидаются в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

По мнению Лесового, цены на горючее могут стать главным фактором напряжения на валютном рынке в начале августа, однако благодаря действиям НБУ и привлекательности гривневых инструментов это вряд ли приведет к резким курсовым колебаниям.