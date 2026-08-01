Бензин станет главным риском: банкир дал прогноз курса доллара на начало августа

В начале августа одним из ключевых факторов для валютного рынка Украины могут стать мировые цены на нефть. Рост стоимости энергоносителей способен увеличить спрос бизнеса на валюту, однако резких курсовых скачков ожидать не стоит.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой.
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По словам Лесового, одним из наиболее чувствительных факторов в начале августа станет импорт энергоносителей. Из-за зависимости Украины от внешних поставок горючего любые колебания мировых цен на нефть достаточно быстро отражаются на спросе импортеров на иностранную валюту.
"Когда ситуация на нефтяном рынке остается неуверенной, энерготрейдеры пытаются работать на опережение. Для них выгоднее приобрести валюту раньше времени, чем ждать момента, когда одновременно могут вырасти как стоимость нефти, так и курс доллара", – объяснил банкир.
Он отметил, что в начале августа к традиционным закупкам горючего прибавится подготовка бизнеса к осенне-зимнему сезону. Компании будут формировать запасы горючего, закупать генераторы, аккумуляторы, энергетическое оборудование и комплектующие, значительная часть которых импортируется.
Поэтому спрос на доллар и евро со стороны бизнеса может несколько возрасти. В то же время, по оценке эксперта, эти операции прогнозируемы, поэтому Национальный банк способен компенсировать дополнительный спрос с помощью валютных интервенций.
Лесной обратил внимание, что для украинцев цены на бензин и дизель остаются одним из самых заметных индикаторов стоимости жизни. Поэтому их рост может усиливать инфляционные ожидания и стимулировать интерес к иностранной валюте.
Впрочем, массового перехода населения в доллары или евро банкир пока не ожидает.
"В настоящее время существует важный сдерживающий фактор – это доходность гривневых депозитов. При умеренной инфляции и контролируемых курсовых колебаний они позволяют не только сохранить покупательную способность средств, но и получить реальный доход", – отметил он.
Кроме депозитов, альтернативой остаются ОВГЗ, доход по которым не облагается налогом.
По словам эксперта, дополнительными рисками для валютного рынка остаются атаки на энергетическую и логистическую инфраструктуру. Они могут одновременно увеличить потребность в импорте оборудования и усложнить экспорт, что создает дополнительное давление на валютный рынок.
В то же время, частично инфляционное давление будет сдерживать сезонное увеличение предложения овощей, фруктов и другой аграрной продукции. Хотя логистические проблемы могут нивелировать этот эффект.
По оценке Лесового, Нацбанк и дальше будет оставаться ключевым стабилизатором валютного рынка, а режим управляемой гибкости не позволит курсу резко меняться.
Согласно прогнозам банкира, в течение следующей недели следует ожидать:
По мнению Лесового, цены на горючее могут стать главным фактором напряжения на валютном рынке в начале августа, однако благодаря действиям НБУ и привлекательности гривневых инструментов это вряд ли приведет к резким курсовым колебаниям.
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