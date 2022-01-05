Бензин різко подорожчав після публікації нової максимальної ціни

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 5 січня 2022 року в порівнянні з попереднім торговим днем різко зросли. Автогаз подешевшав на 1 копійку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,77 гривень за літр (+0,33 гривень), на бензин А-95 - 30,56 гривень за літр (+0,35 гривень), на дизельне паливо - 29,61 гривень за літр (+0,21 гривень), на автогаз - 19,03 гривень за літр (-0,01 гривень).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДТ. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 4 січня

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 1 гривню з 25,97 гривень до 26,97 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 66 копійок з 23,16 гривень до 23,82 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,97 гривень за літр, дизельного палива - 30,82 гривень за літр.