Бензин подешевшає більш ніж на 1 гривню: оприлюднена Нова гранична ціна
Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 1 грудня надала НАК "Нафтогаз України".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.
Розрахункові ціни для бензину знижені на 1,27 гривень з 27,15 гривень до 25,88 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 56 копійок з 23,83 гривень до 23,27 гривень за літр.
Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,88 гривень за літр, дизельного палива - 30,27 гривень за літр.
Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.
Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки три рази на місяць.
Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і знижують після зниження.