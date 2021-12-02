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Бензин подешевшає більш ніж на 1 гривню: оприлюднена Нова гранична ціна

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Україна, Четвер 02 грудня 2021 10:20
Бензин подешевшає більш ніж на 1 гривню: оприлюднена Нова гранична ціна Фото: вартість бензину впаде на 1 гривню (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство економіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові дані станом на 1 грудня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину знижені на 1,27 гривень з 27,15 гривень до 25,88 гривень за літр, для дизельного палива знижені на 56 копійок з 23,83 гривень до 23,27 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 30,88 гривень за літр, дизельного палива - 30,27 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки три рази на місяць.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і знижують після зниження.

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Ціни на бензин
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