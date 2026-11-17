Почему дешевеет топливо в Украине

По словам Сергея Куюна, одна из главных причин удешевления бензина и дизеля – охлаждение мирового нефтяного рынка. Стоимость нефти существенно снизилась, а вслед за ней стали дешеветь и нефтепродукты. Новые партии горючего по более низким ценам уже поступают в Украину.

В то же время, дополнительным фактором стало возобновление поставок. В октябре рынок столкнулся с перебоями и дефицитом горючего, однако сейчас ситуация изменилась: объемы поставок существенно выросли, а напряжение из-за нехватки ресурса исчезло.

Таким образом, одновременно сработали два фактора – снижение цен на мировых рынках и улучшение ситуации со снабжением.

Как еще могут подешеветь бензин и дизель

Самые заметные изменения сейчас происходят на оптовом рынке. Как пояснил Куюн, в октябре на пике цен оптовая стоимость дизельного горючего достигала 105-106 гривен за литр. В настоящее время средняя цена составляет около 90 гривен.

Похожая ситуация и с бензином. Если розничная стоимость сейчас составляет в среднем 86-87 гривен за литр, оптовые цены опустились примерно до 73-74 гривен.

Это означает, что по мере поступления более дешевых партий горючего на АЗС розничные цены также продолжат снижаться.

''Я думаю, что в ноябре мы еще увидим цены менее 100 грн за литр на дизтопливо по всем сетям без исключения. А бензин, я думаю, что он вплотную приблизится к 80 грн за литр', – прогнозирует эксперт.

В то же время говорить о скором возврате к росту цен пока нет оснований. По словам Куюна, главный вопрос сейчас не в том, начнет ли горючее снова дорожать, а в том, насколько быстро будет снижаться его стоимость.

Напомним, во вторник, 17 ноября, украинские сети АЗС пересмотрели цены на топливо. Наиболее заметно подешевел дизель: ''Укрнафта'' и UPG опустили стоимость стандартных марок ниже психологической отметки в 100 гривен за литр. WOG также снизила цены на дизельное горючее на 1 гривну за литр. В то же время, бензин остался без изменений, самую низкую цену на стандартный А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л). Сжиженный газ в некоторых сетях подорожал (61,90 – 64,90 грн/л).