Цены на АЗС 17 ноября: сколько стоит бензин, дизель и газ сегодня
Во вторник, 17 ноября, украинские сети АЗС переписали стоимость топлива. Главным событием дня стало существенное удешевление дизельного топлива, которое в сетях "Укрнафта" и UPG опустилось ниже психологической отметки в 100 гривен за литр, в то время как сжиженный газ продолжил дорожать на отдельных заправках.
Сколько стоит топливо на популярных АЗС сегодня - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Ситуация на рынке
ДТ пересекло психологическую отметку: Государственная сеть "Укрнафта" обвалила цены на обе марки дизеля сразу на 2,00 грн/л - обычное ДТ подешевело до 99,90 грн/л, а ДТ Energy - до 101,90 грн/л. Сеть UPG также снизила стоимость дизельного топлива на 1,00 грн/л: стандартный EURO DIESEL опустился до 99,56 грн/л, а upgDIESEL - до 102,90 грн/л.
WOG присоединился к удешевлению дизеля: Вслед за вчерашним шагом конкурентов сеть WOG сбросила по 1,00 грн/л на обе марки дизельного топлива (ДТ Евро-5 - до 104,90 грн/л, ДТ Mustang - до 107,90 грн/л).
Очередной виток подорожания автогаза: Сжиженный газ прибавил по +1,00 грн/л сразу в двух крупных сетях - OKKO (цена выросла до 64,90 грн/л) и "Укрнафта" (до 61,90 грн/л).
Абсолютная стабильность в бензиновом сегменте: Стоимость всех марок бензина осталась неизменной во всех мониторинговых сетях. Самую низкую цену на стандартный А-95 удерживают "Укрнафта" и UPG (86,90 грн/л).
Детализация цен на АЗС 17 ноября
OKKO
- Бензин Pulls 100: 100,90 грн
- Бензин Pulls 95: 93,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 90,90 грн
- ДТ Pulls: 107,90 грн
- ДТ Евро: 104,90 грн
- Газ: 64,90 грн (+1 грн)
WOG
- Бензин 100: 100,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 93,90 грн
- Бензин 95 Евро: 90,90 грн
- ДТ Mustang: 107,90 грн (-1 грн)
- ДТ Евро-5: 104,90 грн (-1 грн)
- Газ: 63,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 102,00 грн
- Бензин NANO 95: 94,90 грн
- Бензин А-95: 91,90 грн
- ДТ NANO Extro: 109,00 грн
- ДТ NANO: 106,00 грн
- Газ: 63,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 89,90 грн
- Бензин А-95: 86,90 грн
- Бензин А-92: 84,90 грн
- ДТ (Energy): 101,90 грн (-2 грн)
- ДТ: 99,90 грн (-2 грн)
- Газ: 61,90 грн (+1 грн)
UPG
- Бензин UPG 100: 97,90 грн
- Бензин UPG 95: 89,90 грн
- Бензин A-95: 86,90 грн
- ДТ upgDIESEL: 102,90 грн (-1 грн)
- ДТ EURO DIESEL: 99,56 грн (-1 грн)
- Газ: 61,90 грн