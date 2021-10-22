Бензин та дизпаливо подорожчають: оприлюднена нова гранична ціна

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 22 жовтня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки .

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 63 копійки з 27,57 гривень до 28,20 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 72 копійки з 24,35 гривень до 25,07 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,20 гривень за літр, дизельного палива - 32,03 гривень за літр.