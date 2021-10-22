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Бензин та дизпаливо подорожчають: оприлюднена нова гранична ціна

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Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 17:16
Бензин та дизпаливо подорожчають: оприлюднена нова гранична ціна Фото: вартість бензину зросте на 60 копійок, ДП - на 70 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку. Чергові розрахунки станом на 22 жовтня надала НАК "Нафтогаз України".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію Мінекономіки.

Розрахункові ціни для бензину підвищені на 63 копійки з 27,57 гривень до 28,20 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 72 копійки з 24,35 гривень до 25,07 гривень за літр.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 33,20 гривень за літр, дизельного палива - 32,03 гривень за літр.

Нагадаємо, уряд з 15 травня регулює роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо. Постановою Кабміну була введена максимальна роздрібна націнка в розмірі 5 гривень на бензин і 7 гривень дизельне паливо.

Урядовою постановою встановлено, що НАК "Нафтогаз України" подає розрахунки Міністерству економіки тричі на місяць.

Як правило, після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС піднімають свої роздрібні ціни і знижують після зниження.

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Ціни на бензин
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