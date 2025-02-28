Бензин, дизель и автогаз подешевели в феврале: как изменились цены на АЗС

Розничные цены на бензин и дизель в Украине упали в феврале 2025 года. Автогаз подешевел на АЗС более значительно.

По данным мониторинга, средние розничные цены 28 февраля января 2025 года на бензин А-95 составляют 56,91 гривен за литр (-0,05 гривен за месяц), на дизельное топливо 55,30 гривен за литр (-0,02 гривен), на автогаз 36,98 гривен за литр (-0,19 гривен).

Цены на АЗС 28 февраля

Причины изменения цен

Основным фактором, который влияет на цену, являются мировые цены на нефть, поскольку Украина с начала войны импортирует почти весь объем топлива. За февраль 2025 года цены на нефть Brent упали с 76,5 до 73% долларов.

Кроме того, в Украине с 1 сентября 2024 года повысили акцизы на топливо. Это было первым этапом повышения налогов. С 1 января 2025 года акцизы снова выросли. Это привело к повышению цен на АЗС.

В НБУ ждут ускорения роста цен. "По мере исчерпания запасов под влиянием утвержденного повышения акцизов темпы роста цен на топливо ускорятся до более 13% в текущем году", - прогнозируют в НБУ.

Как отметил в комментарии РБК-Украина директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн, сейчас наблюдается пик "мертвого сезона"- потребление топлива минимальное, а его запасов немало. Поэтому есть высокая вероятность того, что в ближайшем будущем цены могут еще немного снизиться.

"Я уверен, что потенциал для снижения цен на гривну есть. Основной фактор –низкий спрос. Продажи сейчас фактически отсутствуют, поэтому их нужно стимулировать, а лучший способ – снижение цены. Поэтому вероятно, что цены на все виды топлива, такие как А-98, А-95, А-92 и дизель, могут снизиться. Однако по газу ситуация другая. Газ, по моему мнению, не имеет значительного потенциала для снижения, поскольку его цена уже стабильна. А вот нефтепродукты - бензин и дизель - действительно могут подешеветь", - сказал Куюн.