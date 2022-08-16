Бензин, дизель і автогаз: Динаміка цін за місяць

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайті Держстату .

За даними статистичного відомства, в липні в порівнянні з червнем 2022 року бензин А-92 подешевшав на 2,6% до 49,1 гривень за літр, бензин А-95 на 2,1% до 50,6 гривень за літр, дизельне паливо - на 2,0% до 55,4 гривень за літр.

При цьому газ скраплений для автомобілів подешевшав на 18,9% до 33,5 гривень за літр.