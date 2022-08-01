Бензин, дизель і автогаз дешевшають: скільки коштує паливо на АЗС на початку серпня

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 1 серпня 2022 року в порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подешевшав ще на 25 копійок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 50,11 гривень за літр (-0,38 гривень), на дизельне паливо - 54,75 гривень за літр (-0,67 гривень), на автогаз - 28,97 гривень за літр (-0,25 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, дефіциту пального в Україні у найближчі місяці не очікується. Водночас восени можливі обмеження по відпуску бензину на АЗС.

Нагадаємо, станом на кінець липня на роздрібному ринку України спостерігається невеликий надлишок пропозиції бензину і автогазу.