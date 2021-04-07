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Бензин дешевшає: скільки коштує паливо на АЗС

Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 7 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем трохи знизилися. Автогаз - подешевшав на 2 копійки.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 складають 27,71 гривень за літр (-0,02 гривень), на бензин А-95 - 28,58 гривень за літр (-0,02 гривень), на дизельне паливо - 28,25 гривень за літр (-0,01 гривень), на автогаз - 15,75 гривень за літр (-0,02 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, роздрібні ціни на бензин та в Україні 5 квітня 2021 року в порівнянні з попереднім торговим днем різко знизилися. Після цього падіння цін дещо сповільнилося.

Нагадаємо, 2 квітня Кабінет міністрів і Нафтогазова асоціація України підписали Меморандум про конкуренцію на ринку нафтопродуктів і задоволенні потреб споживачів на період карантину. Меморандум повинен забезпечити цінову стабільність на ринку.

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