Бензин дешевшає після публікації нової граничної ціни, автогаз подорожчав

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 24 вересня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,14 гривень за літр (-0,08 гривень), на бензин А-95 - 30,01 гривень за літр (-0,09 гривень), на дизельне паливо - 28,49 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 17,77 гривень за літр (+0,06 гривень).

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 вересня. Розрахункові ціни для бензину знижені на 44 копійок з 26,61 гривень до 26,17 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 27 копійок з 22,32 гривень до 22,59 гривень за літр.

З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,17 гривень за літр, дизельного палива - 29,59 гривень за літр.