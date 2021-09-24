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Бензин дешевшає після публікації нової граничної ціни, автогаз подорожчав

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Україна, П'ятниця 24 вересня 2021 14:13
Бензин дешевшає після публікації нової граничної ціни, автогаз подорожчав Фото: ціни на бензин дизельне паливо знизилися, автогаз дорожчає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Україні 24 вересня 2021 року у порівнянні з попереднім торговим днем знизилися. Автогаз подорожчав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 29,14 гривень за літр (-0,08 гривень), на бензин А-95 - 30,01 гривень за літр (-0,09 гривень), на дизельне паливо - 28,49 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 17,77 гривень за літр (+0,06 гривень).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Бензин дешевшає після публікації нової граничної ціни, автогаз подорожчав

Нагадаємо, в Україні діє державне регулювання цін на бензин і ДП. Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку, станом на 21 вересня. Розрахункові ціни для бензину знижені на 44 копійок з 26,61 гривень до 26,17 гривень за літр, для дизельного палива підвищені на 27 копійок з 22,32 гривень до 22,59 гривень за літр.

З урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 31,17 гривень за літр, дизельного палива - 29,59 гривень за літр.

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Ціни на бензин
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