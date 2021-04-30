Бензин на АЗС дорожчає: скільки коштує паливо в Україні

Роздрібний ціни на бензин в Україні 30 квітня 2021 року порівняно з попереднім торговим днем зросли. Дизельне паливо і автогаз подешевшали.

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни на бензин А-92 становлять 27,78 гривень за літр (+0,01 гривень), на бензин А-95 - 28,65 гривень за літр (+0,01 гривень), на дизельне паливо - 28,22 гривень за літр (-0,02 гривень), на автогаз - 15,80 гривень за літр (-0,01 гривень).

Як повідомляло РБК-Україна, у зв'язку з подорожчанням енергоносіїв у січні-березні 2021 року імпорт паливно-енергетичних товарів в Україну зріс на 12% до 2,627 млрд доларів.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики України, у березні порівняно з груднем 2020 року бензин А-92 подорожчав на 15,6% до 27,5 гривень за літр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривень, дизельне паливо - на 15,7% до 27,8 гривень.

При цьому газ скраплений для автомобілів подорожчав на 22,9% до 15,6 гривень за літр.