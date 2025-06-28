"Бенфика" с Трубиным против "Челси" без Мудрика: кто фаворит противостояния на Клубном чемпионате мира

Бразильское дерби в открытии 1/8 финала

Первым в плей-офф состоится бразильское противостояние. В 19:00 по Киеву на арену "Линкольн Файненшл Филд" в Филадельфии выйдут представители двух принципиальных городов-соперников в бразильском футболе: "Палмейрас", представляющий Сан-Паулу и "Ботафого" из Рио-де-Жанейро.

На клубном ЧМ выступают четыре клуба из Бразилии. Кроме сегодняшних оппонентов, это - "Фламенго" и "Флуминенсе" (оба - из Рио-де-Жанейро). Все они достойно сыграли на групповом раунде и пробились в плей-офф. Но сегодня один клуб сойдет с дистанции.

За последние полтора года "Палмейрас" и "Ботафого" провели между собой пять очных поединков: команда из Рио не проиграла ни одного (три победы, две ничьих). Отметим также, что именно "Ботафого" является действующим победителем южноамериканского Кубка Либертадорес.

Надежда на Трубина

В 23:00 по киевскому времени в Шарлотт на "Бенк оф Америка Стэдиум" выйдут футболисты "Бенфики" и "Челси".

Португальский гранд занял первое место в группе С, опередив аргентинскую "Бока Хуниорс" и даже немецкую "Баварию". Однако это не гарантировало ему легкого соперника на старте плей-офф.

"Челси" финишировал вторым в квартете D, уступив первенство бразильскому "Фламенго". Именно эта команда нанесла лондонским "аристократам" единственное поражение на турнире (3:1).

Несмотря на это, аналитики не верят в Трубина и его команду. Коэффициенты на успех "орлов" из Лиссабона - 3,20-3,25. Тогда как на победу "Челси" - 2,35-2,38.

Клубный чемпионат мира-2025, расписание ближайших матчей:

Суббота, 28 июня:

19:00, "Палмейрас" - "Ботафого"

23:00, "Бенфика" - "Челси"

Где смотреть матчи

Транслятором Клубного чемпионата мира по футболу в Украине является "Суспільне Мовлення". Все матчи плей-офф будут доступны на нескольких платформах:

телеканал "Суспільне Спорт"

местные телеканалы "Суспільного" (на всех платформах)

онлайн на сайте "Суспільне Спорт"

на YouTube-канале "Суспільне Спорт"

Кроме того, трансляции с украинским комментированием доступны на медиасервисе MEGOGO.

Платформа DAZN также будет транслировать все матчи, но без украинской звуковой дорожки.