Бенфіка - Шахтар: прогноз букмекерів

"Бенфіка" прийме "Шахтар" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 1".

27 лютого 22:00

Лісабон, стадіон "Ештадіу ду Бенфіка"

Букмекери з великою перевагою вважають "Бенфіку" фаворитом протистояння. Перемога підопічних Бруну Лажі оцінюється коефіцієнтом 1,84, на успіх "Шахтаря" приймаються ставки в 4,30. Нічийний результат зустрічі - 3,85. Очікуваний рахунок матчу - 1:1 або 1:0 на користь португальців.

При цьому, на думку фахівців, саме український клуб проб'ється в наступний раунд Ліги Європи. Вихід в 1/8 фіналу донеччан - 1,73, лісабонців - 2,00.

Гра пройде на стадіоні "Да Луш", вміщає 65 642 глядача, і почнеться о 22:00 за київським часом.

Попередня зустріч

Перший матч між командами закінчився мінімальною перемогою донеччан - 2:1. За "Шахтар" відзначились Патрік і Коваленко. У португальців з пенальті забив Піцці.

Всього команди у своїй історії зустрічалися тричі. У двох поєдинках перемога діставалася українській команді - 4 забитих і 3 пропущених м'ячі.

Шлях в 1/16 фіналу Ліги Європи

Це єдина пара 1/16 фіналу, де обидва учасники грали на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Бенфіка" припинила боротьбу за вихід в 1/8 фіналу в п'ятому турі. "Шахтар" зберігав шанси на вихід з групи до останнього туру, але у вирішальному матчі повторили своє найбільше домашню поразку в турнірі (0: 3), поступившись "Аталанти".