Бенфіка - Шахтар: анонс матчу

Фото: "Бенфіка" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Готуємося до поєдинку у відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи

"Шахтар" на виїзді зустрінеться з "Бенфікою" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери пропонують ставити на перемогу португальської команди. Перша гра завершилась мінімальною перемогою донеччан.

27 лютого 22:00

Лісабон, стадіон "Ештадіу ду Бенфіка"

Донецький клуб їде в гості до "Бенфіки", яка ще не програвала вдома в цьому турнірі. Статистика португальців у домашніх поєдинках плей-офф Ліги Європи така: 15 перемог при трьох нічиїх. "Шахтар" 20 разів починав двохматчеві протистояння в єврокубках з домашньої перемоги і в підсумку виграв 15 з них.

Попередні зустрічі

Тиждень тому "Шахтар" завдав чинному чемпіону Португалії першої поразки на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи. Після безгольового першого тайму в Харкові "гірники" вийшли вперед завдяки удару Алана Патріка. Десять хвилин по тому гості зрівняли рахунок, коли Піцці реалізував пенальті. Останнє слово залишилося за українською командою. Гол Віктора Коваленка привів до першого в історії "Бенфіки" поразки в 11 матчах на стадії 1/16 фіналу Ліги Європи.

До цього суперники зустрічалися лише на груповому етапі Ліги чемпіонів в сезоні-2007/08. Обидва виграли в гостях: "Шахтар" переміг 1: 0 в Лісабоні, "Бенфіка" - 2: 1 в Донецьку. Але ніхто з команд в підсумку в плей-офф не вийшов.

Шлях в 1/16 фіналу Ліги Європи

Це єдина пара 1/16 фіналу, де обидва учасники грали на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Бенфіка" припинила боротьбу за вихід в 1/8 фіналу в п'ятому турі. "Шахтар" зберігав шанси на вихід з групи до останнього туру, але у вирішальному матчі повторили своє найбільше домашню поразку в турнірі (0: 3), поступившись "Аталанти".

Кадрова ситуація

"Шахтар" прибув до Лісабона практично в оптимальному складі і з перевагою в один м'яч. Луїш Каштру включив в список 21 футболіста. Однак в складі виявився лише один номінальний нападник - Жуніор Мораес. Відбув дискваліфікацію за вилучення в матчі з "Аталантою" Додо, який, ймовірно, змінить Сергія Болбата на правому фланзі оборони.

Заявка из 21 игрока на ответный матч Лиги Европы #БенфикаШахтер.



Какой стартовый состав хотели бы увидеть в Лиссабоне? @EuropaLeague #UEL pic.twitter.com/42GMtFFxek — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 25, 2020

У "Бенфіки" відбув дискваліфікацію Юліан Вайгль.

Орієнтовні склади

"Бенфіка": Влаходімос - Грімальдо, Ферру, Рубен Діаш, Томаш Тавареш - Самаріс, Вайгль, Таарабт - Рафа, Піцці, Карлос Вінісіус

Не зіграють: Жардел, Габріел

"Шахтар": Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Коваленко, Степаненко, Алан Патрік - Марлос, Жуніор Мораес, Тайсон

Не зіграють: Соломон, Пихаленок