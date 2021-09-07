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Білий дім запросив у Конгресу понад 6 млрд доларів на розселення афганців

Автор: Артур Родивилов

Адміністрація Джо Байдена запросила у Конгресу США виділення сумарно декількох десятків мільярдів доларів на деякі потреби. Зокрема Білий дім просить виділити 6,4 млрд доларів на розселення афганців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Washington Post.

Адміністрація США розраховує отримати понад 30 млрд доларів.

"Білий дім просить 14 млрд доларів для реагування на стихійні лиха, що сталися до урагану Іда, а також 6,4 млрд доларів на оплату тяглого переселення десятків тисяч афганців, які були партнерами США під час війни в Афганістані", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, адміністрація просить ще 10 мільярдів доларів на усунення збитку після урагану "Іда".

Раніше офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс повідомив, що США доставили на свою територію 23 876 афганців, евакуйованих із захопленого бойовиками радикального руху "Талібан" Афганістану.

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Афганистан