Білий дім запросив у Конгресу понад 6 млрд доларів на розселення афганців

Адміністрація США розраховує отримати понад 30 млрд доларів.

"Білий дім просить 14 млрд доларів для реагування на стихійні лиха, що сталися до урагану Іда, а також 6,4 млрд доларів на оплату тяглого переселення десятків тисяч афганців, які були партнерами США під час війни в Афганістані", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, адміністрація просить ще 10 мільярдів доларів на усунення збитку після урагану "Іда".