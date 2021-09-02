США евакуювали на свою територію понад 23 тисячі афганців
Фото: у США доставлено понад 23 тисячі евакуйованих афганців (Getty Images)
Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс повідомила, що США доставили на свою територію 23 876 афганців, евакуйованих із захопленого бойовиками радикального руху "Талібан" Афганістану.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Axios.
Прайс зазначив, що з 17 по 31 серпня в США евакуювали 31 107 людей. 77% евакуйованих є афганцями, які покинули країну через загрозу своїй безпеці.
Раніше в Білому домі не розкривали дані про кількість громадян Афганістану, яких відправили в США. Глава Центрального командування ЗС США Френк Маккензі заявляв що в цілому американські військові та їхні партнери по коаліції евакуювали понад 123 тисячі людей.