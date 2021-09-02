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США евакуювали на свою територію понад 23 тисячі афганців

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Афганістан, Четвер 02 вересня 2021 09:23
США евакуювали на свою територію понад 23 тисячі афганців Фото: у США доставлено понад 23 тисячі евакуйованих афганців (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс повідомила, що США доставили на свою територію 23 876 афганців, евакуйованих із захопленого бойовиками радикального руху "Талібан" Афганістану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Axios.

Прайс зазначив, що з 17 по 31 серпня в США евакуювали 31 107 людей. 77% евакуйованих є афганцями, які покинули країну через загрозу своїй безпеці.

Раніше в Білому домі не розкривали дані про кількість громадян Афганістану, яких відправили в США. Глава Центрального командування ЗС США Френк Маккензі заявляв що в цілому американські військові та їхні партнери по коаліції евакуювали понад 123 тисячі людей.

Нагадаємо, що тисячі жителів Афганістану скупчилися біля прикордонних переходів з Пакистаном та Іраном в надії покинути країну.

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