Білий дім про можливість евакуації Зеленського: він залишається в Києві
У Білому домі прокоментували можливу евакуацію з Києва президента України Володимира Зеленського. Там зазначають, що евакуації не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Як відомо, раніше президент США Джо Байден пропонував президенту України Зеленському тимчасово покинути Київ і перебратися до Львова у разі ескалації конфлікту з Росією і через загрозу життю.
Прес-секретар Білого дому Джен Псакі повідомила, що президент України відмовився від такого кроку і залишається в столиці.
"Президент України залишається в Києві та продовжує керувати країною", - повідомила Псакі.
Зазначимо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також коментував можливість евакуації Зеленського. Він заявив, що президент не буде евакуюватися, тому що вважає за краще залишитися у важкий час з народом.
"Президент завжди буде з народом України. Президент України переконаний, що, якщо ми збережемо єдність, то врешті - решт переможемо", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, що Верховна Рада України підтримала введення надзвичайного стану в країні.. Це означає, що будуть введені деякі обмеження.
Раніше повідомлялося, що РФ заявила про евакуацію своїх дипломатів з України.