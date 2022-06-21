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Білий дім про слова Пєскова щодо страти добровольців із США: Це жахливо

Фото: Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Білому домі вважають жахливим навіть припущення, що американським добровольцям, яких взяла у полон Росія, може загрожувати смертна кара.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Жахливо, що державний чиновник у Росії міг навіть припустити смертну кару для американських громадян... в Україні", - сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Раніше в Кремлі заявили, що захоплені американці не мають відношення до ЗСУ, і на них не поширюється Женевська конвенція. Рішення щодо їхньої долі прийматиме суд.

Нагадаємо, троє колишніх американських військових, які воюють на боці ЗСУ, зникли в Україні.

Пізніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не можуть гарантувати, що американям не загрожує смертна кара.

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Білий дімСполучені Штати Америки