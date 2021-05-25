Білий дім вважає зустріч Байдена і Путіна "життєво важливою для інтересів США"

"Це життєво важлива складова захисту американських інтересів, це можливість підняти турбують нас питання і, знову ж таки, рухатися в бік більш стабільних і передбачуваних відносин з урядом Росії", - заявила вона.

При цьому Псакі додала, що Білий дім не розглядає зустріч з президентом РФ як нагороду.

"Ми не зустрічаємося з людьми тільки тоді, коли ми згодні. Насправді важливо зустрічатися з лідерами, коли у нас є ряд розбіжностей, як це відбувається з російськими лідерами. Ми не розглядаємо зустріч з російським президентом як нагороду", - підкреслила вона.

Прес-секретар Білого дому також заявила про відсутність попередніх умов для червневого саміту між лідерами двох країн.

"Ми не очікуємо, що все буде вирішено наприкінці цієї зустрічі, але ми вважаємо, що в наших інтересах провести цю зустріч", - зазначила вона.