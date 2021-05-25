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Білий дім вважає зустріч Байдена і Путіна "життєво важливою для інтересів США"

Автор: РБК-Україна

Білий дім вважає, що зустріч президентів Сполучених Штатів і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна є життєво важливою для інтересів США. Зустріч двох лідерів повинна запланована на 16 червня в Женеві.

Про це під час розмови з журналістами заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Це життєво важлива складова захисту американських інтересів, це можливість підняти турбують нас питання і, знову ж таки, рухатися в бік більш стабільних і передбачуваних відносин з урядом Росії", - заявила вона.

При цьому Псакі додала, що Білий дім не розглядає зустріч з президентом РФ як нагороду.

"Ми не зустрічаємося з людьми тільки тоді, коли ми згодні. Насправді важливо зустрічатися з лідерами, коли у нас є ряд розбіжностей, як це відбувається з російськими лідерами. Ми не розглядаємо зустріч з російським президентом як нагороду", - підкреслила вона.

Прес-секретар Білого дому також заявила про відсутність попередніх умов для червневого саміту між лідерами двох країн.

"Ми не очікуємо, що все буде вирішено наприкінці цієї зустрічі, але ми вважаємо, що в наших інтересах провести цю зустріч", - зазначила вона.

Нагадаємо, Білий Дім і Кремль офіційно оголосили про зустріч Байдена і Путіна. Переговори двох лідерів пройдуть віч-на-віч 16 червня в Женеві, коли Байден перебуватиме в Європі.

Крім того, на зустрічі Джо Байден має намір обговорити з Путіним Україну і Білорусь.

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Новини України Володимир ПутінСполучені Штати АмерикиДжозеф БайденБілий дім