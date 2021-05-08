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Білий дім про санкції проти РФ: залишили максимальний простір для маневрів

Новость на русском → Вашингтон, Субота 08 травня 2021 00:37
Білий дім про санкції проти РФ: залишили максимальний простір для маневрів Фото: прес-секретар Білого дому Джен Псакі (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США використовували максимальний простір для маневру, щоб бути в змозі прийняти нові санкції проти Росії. Вашингтон залишає за собою це право.

Про це заявив на брифінгу прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

США не хочуть доводити справу до введення нових санкцій щодо Росії, але залишають за собою це право, якщо подібний крок буде виправданий, підкреслила вона.

"Коли ми в квітні оголосили про наші санкції, ми використовували максимальний простір для маневру, щоб бути в змозі вжити додаткових заходів, якщо дії Росії стануть підставою для цього. Ніхто не хоче доводити до цього справу, але ми залишаємо за собою таке право, якщо вирішимо, що це виправдано", - сказала вона.

За словами Псакі, Вашингтон хоче "перейти до більш передбачуваних і стабільних відносин з Росією в довгостроковій перспективі". Однак США продовжать захищати національні інтереси і застосовувати заходи у відповідь на ті дії російської влади, які спрямовані на підрив суверенітету США, додала вона.

Зазначимо, під час останньої розмови з Путіним президент США запропонував йому зустрітися в третій країні, щоб обговорити нагальні питання у відносинах між Вашингтоном і Москвою. Місце і точний час зустрічі президентів США і РФ поки не визначені, але у Вашингтоні очікують, що це відбудеться в червні.

Як раніше розповіли в Білому домі, серед тем майбутньої зустрічі буде Україна.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Вашингтон не укладатиме жодних домовленостей щодо України без України.

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