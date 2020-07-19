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Білий дім намагається заблокувати фіндопомогу штатам, - WP

США, Неділя 19 липня 2020 05:36
Білий дім намагається заблокувати фіндопомогу штатам, - WP
Фото: Білий дім (pxhere com)
Автор: Надія Собенко

Позиція Білого дому спровокувала обурення сенаторів від Республіканської партії

Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається заблокувати виділення коштів штатам в рамках чергового пакету допомоги в умовах пандемії коронавіруса. Позиція Білого дому спровокувала обурення сенаторів від Республіканської партії.

Про це повідомляє Washington Post з посиланням на неназваних чиновників.

За інформацією джерел газети, влада США намагаються заблокувати вливання мільярдів доларів на потреби штатів за основними напрямами, в тому числі на фінансування тестів на коронавірус і на підтримку системи відстеження контактів заражених.

Крім того,в Білому домі мають намір обнулити запит про мільярди доларів, які сенатори-республіканці хочуть виділити в якості допомоги федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань (ЦКПЗ), а також заблокувати додаткові кошти Держдепартаменту і Пентагону, які повинні були виділити на ліквідацію наслідків пандемії в США і за межами країни

Як пише WP, конкретні грошові суми поки не називаються, хоча сенатори-республіканці говорили про 25 млрд доларів тільки на вирішення задач тестування населення і відстеження контактів інфікованих. Проте в адміністрації Трампа заявили, що пакет допомоги за даними напрямками вже був схвалений, а частина коштів досі не витрачена.

За інформацією джерел, позиція адміністрації розлютила деяких сенаторів від Республіканської партії і вони докладають зусиль, щоб гарантувати збереження пункту про виділення зазначених коштів у тексті законопроекту.

Нагадаємо, Федеральна влада США з березня влили в американську економіку близько 3 трлн доларів в рамках кількох попередніх пакетів екстрених заходів стимулювання економічного зростання в період пандемії коронавірусу.

За словами міністра фінансів США Стівена Мнучіна, американська економіка "видужає" вже цього літа - на початку осені.

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