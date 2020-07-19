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Белый дом пытается заблокировать финпомощь штатам, - WP

США, Воскресенье 19 июля 2020 05:36
Белый дом пытается заблокировать финпомощь штатам, - WP
Фото: Белый дом (pxhere com)
Автор: Надежда Собенко

Позиция Белого дома спровоцировала негодование сенаторов от Республиканской партии

Администрация президента США Дональда Трампа пытается заблокировать выделение средств штатам в рамках очередного пакета помощи в условиях пандемии коронавируса. Позиция Белого дома спровоцировала негодование сенаторов от Республиканской партии.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на неназванных чиновников.

По информации источников газеты, власти США пытаются заблокировать вливание миллиардов долларов на нужды штатов по основным направлениям, в том числе на финансирование тестов на коронавирус и на поддержку системы отслеживания контактов зараженных.

Кроме того,в Белом доме намерены обнулить запрос о миллиардах долларов, которые сенаторы-республиканцы хотят выделить в качестве помощи федеральным Центрам по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), а также заблокировать дополнительные средства Госдепартаменту и Пентагону, которые должны были выделить на ликвидацию последствий пандемии в США и за пределами страны.

Как пишет WP, конкретные денежные суммы пока не называются, хотя сенаторы-республиканцы говорили о 25 млрд долларов только на решение задач по тестированию населения и отслеживанию контактов инфицированных. Однако в администрации Трампа заявили, что пакет помощи по данным направлениям уже был одобрен, а часть средств до сих пор не израсходована.

По информации источников, позиция администрации разозлила некоторых сенаторов от Республиканской партии и они прилагают усилия, чтобы гарантировать сохранение пункта о выделении обозначенных средств в тексте законопроекта.

Напомним, Федеральные власти США с марта влили в американскую экономику порядка 3 трлн долларов в рамках нескольких предыдущих пакетов экстренных мер стимулирования экономического роста в период пандемии коронавируса.

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, американская экономика "выздоровеет" уже этим летом - в начале осени.

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