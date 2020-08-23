Білий дім запросив на переговори лідерів Сербії і Косова

Помічник президента США з національної безпеки Роберт О'Браєн запросив президента Сербії Александара Вучича і прем'єр-міністра Косова Авдулаха Хоті в Вашингтон. Переговори мають відбутися 4 вересня, при цьому їх перенесли на два дні з причин, пов'язаних з планами лідерів країн.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Наголошується, що прогрес у розв'язання економічних питань, включаючи створення робочих місць і прискорення економічного зростання, є першим кроком в просуванні мирного процесу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сербія і Косово відновлюють діалог за посередництва Європейського союзу, перерву в переговорах між Белградом і Приштиною тривала 20 місяців.

Відзначимо, в лютому 1998 року між Сербією і її регіоном Косово спалахнув збройний конфлікт. Бойові дії були ініційовані косовськими албанцями, що прагнули до незалежності Косова і Метохії. 17 лютого 2008 року косовські албанці проголосили Республіку Косово. Україна донині не визнає незалежність Косова.

Нагадаємо, у червні Вучич виключав можливість визнання незалежності Косова в обмін на вступ Сербії в Європейський союз.