Білий дім підтвердив розробку пакету санкцій проти російської еліти

Сполучені Штати Америки розробили пакет санкцій проти Росії, які можуть торкнутися представників еліти у разі російського вторгнення в Україну. Санкції розроблені в координації з союзниками і партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг представника Білого дому Джен Псакі.

"Я можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як щодо представників російської еліти, так і членів їх сімей, на випадок, якщо Росія вторгнеться в Україну. Ці зусилля проводяться в координації з нашими союзниками і партнерами. Багато з цих людей грають роль у прийнятті урядових рішень, деякі з них є "особливо вразливими мішенями", оскільки мають тісні і фінансові зв'язки із Заходом", - зазначила Псакі.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times писало, що США планують ввести санкції проти найближчого оточення президента Росії Володимира Путіна. Вашингтон може піти на такі заходи у разі російської агресії проти України.

А британський міністр закордонних справ Ліз трас заявила, що Лондон може ввести "найжорсткіші" санкції проти Росії, які торкнуться російських олігархів і ключових прихильників Путіна.