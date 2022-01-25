Білий дім підтвердив підготовку експортних санкцій проти Росії, - CBS News

Адміністрація Байдена розглядає можливість жорсткого контролю експорту до Росії. Санкції будуть введенні у разі повномасштабного вторгнення агресора на територію України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Йдеться про контроль експорту над напівпровідниками, які можуть завдати шкоди російській промисловості. Водночас Штати разом з європейськими та азійськими союзниками виключають основні компоненти з галузей, які необхідні президенту Російської Федерації Володимиру Путіну для покращення російської економіки. Це стосується штучного інтелекту й аерокосмічних галузей.
США співпрацюють з європейськими та азійськими союзниками, щоб розробити правило, яке виключить основні компоненти з галузей, необхідних президенту Росії Володимиру Путіну для зростання російської економіки, таких як штучний інтелект та аерокосмічна галузь.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що США планують істотне обмеження російського сировинного експорту.
Тим часом прессекретар Білого дому Джен Псакі вважає загрозу санкцій проти Росії більш ефективним засобом, ніж їхнє негайне запровадження.