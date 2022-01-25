Білий дім підтвердив підготовку експортних санкцій проти Росії, - CBS News

Йдеться про контроль експорту над напівпровідниками, які можуть завдати шкоди російській промисловості. Водночас Штати разом з європейськими та азійськими союзниками виключають основні компоненти з галузей, які необхідні президенту Російської Федерації Володимиру Путіну для покращення російської економіки. Це стосується штучного інтелекту й аерокосмічних галузей.

США співпрацюють з європейськими та азійськими союзниками, щоб розробити правило, яке виключить основні компоненти з галузей, необхідних президенту Росії Володимиру Путіну для зростання російської економіки, таких як штучний інтелект та аерокосмічна галузь.