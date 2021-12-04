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Переговори Байдена і Путіна: у Росії назвали дату

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Москва, Субота 04 грудня 2021 17:24
Переговори Байдена і Путіна: у Росії назвали дату Фото: президенти США та РФ Джо Байден та Володимир Путін (twitter.com/KremlinRussia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін зателефонують увечері 7 грудня. Розмова буде проходити по захищеній лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

"Спілкування Путіна та Байдена заплановане на вечір вівторка", - повідомив Пєсков агентству "РІА Новини".

Представник Кремля уточнив, що президенти США та Росії самостійно визначать необхідний для розмови час.

За даними агентства Reuters, розмова Байдена і Путіна пройде захищеним відеозв'язком. Президент США планує обговорити зі своїм російським колегою Україну та низку інших питань. Зокрема, американський лідер має намір заявити про стурбованість військовою активністю Росії біля українського кордону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін вимагатиме від Байдена письмові гарантії невступу України в НАТО.

До цього у Путіна розповіли деталі майбутнього саміту з Байденом.

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