Білий дім про переговори Байдена і Путіна: США готові реагувати на агресію Росії

США готові реагувати на посилення російської агресії щодо України. Однак президент Джо Байден під час переговори з президентом РФ Володимиром Путіним запропонує дипломатичний шлях зняття напруженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Телефонна розмова, організована за запитом Путіна, відбудеться напередодні переговорів у Женеві, намічених на 10 січня.

За словами джерела видання в адміністрації, очікується, що жоден з президентів не братиме участі в цих переговорах.

"Ми готові до дипломатії і дипломатичного шляху. Але ми також готові реагувати, якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну", - сказало джерело.