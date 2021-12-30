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Білий дім про переговори Байдена і Путіна: США готові реагувати на агресію Росії

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Вашингтон, Четвер 30 грудня 2021 22:51
Білий дім про переговори Байдена і Путіна: США готові реагувати на агресію Росії Фото: Володимир Путін і Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США готові реагувати на посилення російської агресії щодо України. Однак президент Джо Байден під час переговори з президентом РФ Володимиром Путіним запропонує дипломатичний шлях зняття напруженості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Телефонна розмова, організована за запитом Путіна, відбудеться напередодні переговорів у Женеві, намічених на 10 січня.

За словами джерела видання в адміністрації, очікується, що жоден з президентів не братиме участі в цих переговорах.

"Ми готові до дипломатії і дипломатичного шляху. Але ми також готові реагувати, якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну", - сказало джерело.

Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що найближчим часом відбудеться бесіда Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

7 грудня Байден і Путін провели двогодинні переговори онлайн. Лідери обговорили низку питань, включаючи загрозу російського вторгнення в Україну.

Тоді в Росії заявили, що президенти за підсумками зустрічі домовилися провести ще одну розмову.

Однією з тем обговорення 30 грудня стануть майбутні дипломатичні контакти щодо "гарантій безпеки" між РФ і США.

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Володимир Путін Джозеф Байден
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