Білий дім про переговори Байдена і Путіна: США готові реагувати на агресію Росії
США готові реагувати на посилення російської агресії щодо України. Однак президент Джо Байден під час переговори з президентом РФ Володимиром Путіним запропонує дипломатичний шлях зняття напруженості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Телефонна розмова, організована за запитом Путіна, відбудеться напередодні переговорів у Женеві, намічених на 10 січня.
За словами джерела видання в адміністрації, очікується, що жоден з президентів не братиме участі в цих переговорах.
"Ми готові до дипломатії і дипломатичного шляху. Але ми також готові реагувати, якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну", - сказало джерело.
Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що найближчим часом відбудеться бесіда Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.
7 грудня Байден і Путін провели двогодинні переговори онлайн. Лідери обговорили низку питань, включаючи загрозу російського вторгнення в Україну.
Тоді в Росії заявили, що президенти за підсумками зустрічі домовилися провести ще одну розмову.
Однією з тем обговорення 30 грудня стануть майбутні дипломатичні контакти щодо "гарантій безпеки" між РФ і США.