Білий дім відреагував на висловлювання Путіна щодо інциденту в Чорному морі

Раніше президент РФ Володимир Путін в ході щорічної прямої лінії заявив, що порушення російського кордону британським есмінцем було очевидною провокацією, в якій нібито брала участь як британська, так і американська сторона.

"Байден оголосив про низку далекоглядних дій у цьому відношенні, без сумнівів, це визначає нашу стратегію", - заявила Псакі.

Відповідаючи на питання про те, чи був інцидент в Чорному морі заздалегідь запланованою операцією США і Великобританії, Псакі відповіла, що не володіє інформацією для того, щоб якось прокоментувати це.