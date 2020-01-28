Білий дім опублікував американський план близькосхідного врегулювання

Білий дім опублікував план врегулювання ситуації на Близькому Сході згідно "Угоді століття". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

Документ займає понад 180 сторінок і становити собою "погляд президента Дональда Трампа на мирну угоду між Ізраїлем і Палестиною".

США пропонують нерозривно пов'язати складається з Гази і Західного берега річки Йордан територію Палестини швидкісним транспортним сполученням, а столицею арабської держави визнати Східний Єрусалим. В той самий час американський президент назвав "неподільною столицею" Ізраїлю весь Єрусалим і заявив про намір США визнати єврейські поселення ізраїльської території.

В якості умов мирного процесу Дональд Трамп назвав відмову влади Палестини від підтримки чинного в Газі радикального руху ХАМАС, а також від методів збройної боротьби. В якості підтримки врегулювання США пропонують 50 млрд доларів інвестицій.

Нагадаємо, 28 січня Дональд Трамп представив прем'єру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху план з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Нетаньяху погодився на умови запропонованої президентом Сполучених Штатів "угоди століття". За словами прем'єра Ізраїлю, мирний план надає реальний шлях до тривалого миру в регіоні.

Згідно з мирним планом Дональда Трампа підготовчий період перед початком реалізації "угоди століття" триватиме приблизно чотири роки. Це час для того, щоб Палестина дала згоду. Згідно з мирним планом, Єрусалим залишиться столицею держави Ізраїль, включаючи Старе місто і Храмову гору. При цьому управління святими місцями буде здійснюватися спільно Ізраїлем і Палестиною.