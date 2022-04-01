Білий дім про обстріл у Бєлгороді: у цій війні один агресор

Прессекретар Білого дому Джен Псакі відреагувала на удар по нафтобазі в російському Бєлгороді. Вона підкреслила, що в цій війні тільки один агресор - Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Голос Америки" Джеффа Селдина .

"Тут один агресор - це президент Путін і російські військові під його керівництвом", - сказала Псакі, коментуючи удар по Бєлгороду.

Вона додала, що цю війну почав Путін і це російські війська бомблять українські міста і здійснюють жахливі акти насильства. Псакі підкреслила, що Україна не підтвердила удар по нафтобазі в Бєлгороді.

"Я не збираюся вдаватися в гіпотетичне майбутнє", - сказала Псакі у відповідь на питання про можливі удари України по російській території в майбутньому.